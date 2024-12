Pulizia delle cunette. Per la sicurezza delle vie

È iniziata a Terrinca, in località La Costa, e nella frazione di Gallena la pulizia delle cunette delle strade comunali. Infatti, dopo la caduta autunnale delle foglie, e le piogge che trascinano terriccio sui bordi delle vie di montagna, l’amministrazione comunale ha incaricato anche quest’anno l’operazione di manutenzione ordinaria volta a togliere sporcizia e materiale che causa l’intasamento delle cunette e delle grate di scolo. Si tratta di un lavoro essenziale, sia dal punto di vista idrogeologico, per un corretto deflusso delle acque piovane, e quindi di sicurezza. "Dopo i due sfalci erba fatti uno a primavera e l’altro in estate, iniziamo con la pulizia delle viabilità dedicata alla rimozione del fogliame e nello specifico alla pulizia delle cunette a margine delle strade – spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti, delegato alla manutenzione ordinaria delle strade – intervento che migliorerà la sicurezza sulle strade e il deflusso regolare delle acque piovane, oltre a dare un maggior decoro ai nostri borghi".