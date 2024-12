"No all’accorpamento". Gli studenti dal sindaco

Gli studenti del “Don Lazzeri-Stagi“ scendono di nuovo in strada per dire “no“ all’accorpamento con il “Marconi“ di Viareggio come già avevano fatto venerdì scorso a Lucca davanti alla sede della Provincia. Il prossimo sit-in si terrà stamani ("anche per le risposte date venerdì: non ci sono piaciute", spiegano) con ritrovo alle 8 davanti al “Don Lazzeri“ in piazza Matteotti e alle 9 partenza del corteo in direzione del municipio in via Capriglia con l’obiettivo di parlare con il sindaco Alberto Giovannetti. Il quale incassa anche una nuovo affondo del Pd. "Il centrodestra – scrivono l’Unione comunale e il gruppo consiliare – è nel caos più totale. Il sindaco dice che la sua vice Bresciani non poteva esprimere alcun voto, incluso quello di astensione, ma la Bresciani in conferenza zonale si è invece astenuta. E il consigliere provinciale Tognini, capogruppo Lega a Pietrasanta, ha votato contro l’accorpamento dimenticando che il ’suo’ ministro Valditara ha voluto i tagli".