Muore nota commerciante: "Tumulata dopo 8 giorni"

Il mondo del commercio piange un’altra veterana amata da tutti. È stato un brutto male a spegnere il sorriso di Tiziana Della Latta (nella foto). La donna, 67 anni, era prossima alla pensione ed era conosciuta soprattutto a Ponterosso, Vaiana e Crociale. Aveva gestito un alimentari a Pozzi e lavorato sia all’osteria “A’ Pagliai“ a Pozzi sia, negli ultimi 10 anni, in un negozio per animali vicino alla stazione di Massa. Alla tristezza per la sua scomparsa si somma la rabbia delle figlie Azzurra ed Elisabetta Amadei dato che la salma è stata tumulata ieri nonostante il decesso all’ospedale Versilia risalga al 27 dicembre e i funerali siano stati celebrati il 30.

"Quello che abbiamo vissuto – si sfogano – è indecoroso. Pur essendo tutti noi pietrasantini doc, la mamma risiedeva a Querceta e pertanto per la tumulazione al cimitero di Pietrasanta abbiamo dovuto pagare il quadruplo rispetto ai residenti, pari a 1.560 euro: forse era il caso di avere più tatto ed elasticità. Il problema è che il 30 non è stato possibile portarla al cimitero perché era chiuso essendo lunedì. Per poterlo fare martedì l’ufficio cimiteri ha preteso il pagamento anticipato dandoci tempo fino a martedì mattina per saldare. Cosa che abbiamo fatto tramite bonifico, ma all’ufficio non hanno nemmeno visto la ricevuta e ci è toccato aspettare ancora: vergogna".

d.m.