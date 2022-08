Movida violenta, albergo regala la tassa soggiorno

di Daniele Masseglia Hanno deciso di non far pagare la tassa di soggiorno ai propri clienti imbufaliti per la brutta sorpresa della macchina danneggiata. "Da vergognarsi", dicono i titolari di un noto albergo, i quali in segno di solidarietà e per scusarsi rinunceranno ad incassare quell’importo, pari a 1,50 euro al giorno a persona, per un massimo di 10,50 euro a settimana (dall’ottavo giorno la tassa non si versa più). L’imbarazzo, del resto, è stato notevole. A qualcuno è stata rigata la fiancata, ad altri è stato divelto lo specchietto. Era già successo nelle scorse settimane e si è ripetuto pochi giorni fa, per due notti consecutive, a Focette e dintorni. Vittime le auto in sosta di turisti sia italiani che stranieri, quest’anno tornati in buon numero ad affollare le camere d’abergo della Marina. Ma inermi di fronte agli eccessi di una movida che dopo le chiusure causa Covid ha ripreso vigore quest’estate nel peggiore dei modi. I titolari dell’albergo, che chiedono l’anonimato, con questo gesto vorebbero dare un segnale, come ad imporre una riflessione a tutti i livelli. "E’ giusto – dicono – far pagare la tassa di soggiorno a chi ha subìto danni alla macchina parcheggiata qua fuori? Purtroppo non è più un caso isolato: si è verificato anche giovedì scorso, con una turista olandese a cui è stato staccato lo specchietto da sotto. E si è ripetuto la notte successiva. E’ sempre così quando c’è un evento di un certo richiamo nei locali della zona, con orde di giovani che sciamano di qua e di là fino all’alba. Alcuni si ’limitano’ ad urlare, quasi sempre a causa dell’alcol, ma c’è anche chi si diverte a far danni". Facendo due conti, la tassa di soggiorno è in vigore dal 1° giugno al 30 settembre e per le casse comunali di ...