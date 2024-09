Mellano e Rau all’Unione Camaiore. In panchina arriva Francesconi

VERSILIA

A meno di un mese dall’esordio nei campionati di serie B maschile e serie B1 femminile, vediamo come sono state allestite le rose delle versiliesi che si presentano ai nastri di partenza. L’Unione Pallavolo Camaiorese ha affidato la panchina a Andrea Francesconi, pistoiese classe ‘79 con un passato da giocatore tra A2 e B1. Per puntellare la rosa, i biancoblù hanno promosso dalle giovanili i 2007 Mirko Pucci e Thomas Galimberti. Robusta la pattuglia dei nuovi acquisti. Dal Sant’Anna Tomcar è arrivato lo schiacciatore 24enne Lorenzo Mellano, che l’anno scorso ha vinto il proprio girone. Porterà esperienza invece il classe ‘89 Giancarlo Rau, centrale proveniente dall’Omifer Palmi. A garantire maggiori opzioni in cabina di regia sarà il giovane palleggiatore Giacomo Poli, mentre il libero Michele Garibaldi si alternerà tra prima squadra e Under 19. Ultimo, ma non per importanza, l’opposto Ian Poli, 23enne arrivato da Livorno. In casa Vp Volley, invece, alla conferma dell’allenatore Enrico Stefanini e del vice Matteo Gianfranceschi, è seguita quella di buona parte del blocco che ha centrato la doppia promozione in due anni. A rinforzare l’organico sono approdate in biancoblù Elena Forti, banda 2001 proveniente da Porcari, la regista 2004 Giulia Pasini ed Elisabetta Ndoj, centrale classe 2004 che l’anno scorso militava nel Clodia.

DanMan