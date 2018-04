Forte dei marmi, 8 aprile 2018 - E’ stato un elemento di quella comunità verace, pronto a solidarizzare e capace di farsi amare da tutti. Dopo una lunga malattia se n’è andato Massimo Gabrielli, 67 anni, lo storico elettricista di Forte dei Marmi, per tutti noto come ‘Tavolone’ per quel lontano episodio di quando, allora scolaro, invece di portare una stecca di legno per le pratiche di lavoro in classe, arrivò con un tavolo intero. Nato a Forte dei Marmi il 12 novembre 1950, Gabrielli ha rappresentato con il suo negozio di elettricità e riparazioni in via Piave (inizialmente il laboratorio era accanto al caffè Soldi) un punto di riferimento per il paese, per i compaesani ma anche per i tanti villeggianti che a ‘Tavolone’ facevano riferimento per le riparazioni in villa.

Sempre disponibile, una figura speciale, pronto al sorriso, gioviale, altruista e conviviale. La sua bottega, insieme a quella accanto, la storica Macelleria di Angelo Barberi erano un punto di aggregazione non solo degli sportivi juventini come lui, ma anche di tutti i fortemarmini, che lì si riunivano a parlare di qualsiasi argomento. Da tempo si era trasferito a Porcari dove è stato, nella malattia accudito amorevolmente da Jessica e Michele Adorni, a cui era legatissimo, insieme all’amatissimo nipote acquisito, Gregorio. Chi vorrà dare l’ultimo saluto a Massimo potrà farlo questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant’Ermete. Ad esprimere cordoglio anche il sindaco e l’amministrazione.