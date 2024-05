Massarosa Forza Italia alza la voce: "Ostruzionismo contro di noi"

"Ogni volta che c’è bisogno di documenti importanti e di cui facciamo richiesta, i tempi di attesa sono lunghissimi". A denunciare la vicenda sono Pietro Bertolaccini e Marzia Lucchesi, consiglieri della lista ’Per Massarosa’ e iscritti a Forza Italia. "I documenti di cui abbiamo fatto richiesta, li abbiamo visti con i nostri occhi sulla scrivania dei dirigenti e su quella del sindaco – scrivono – ma la risposta è sempre la stessa: serve tempo perché gli uffici devono mettere insieme la documentazione. Di fatto, ci è stato impedito portare in consiglio comunale argomenti che evidentemente la maggioranza non vuole trattare ora, in periodo di elezioni. Questi sono giochini di bassa leva: ci si appella a qualsiasi appiglio pur di evitare il consiglio comunale e ci viene detto che i documenti devono ancora essere reperiti, che invece abbiamo visto tutti insieme raccolti in una cartellina che il sindaco e altri dirigenti hanno a disposizione. Abbiamo sempre fatto le richieste per mail – concludono – in modo da evitare di sovraccaricare gli uffici. Ci toccherà metterci in attesa".