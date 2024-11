Marco Niccolai commissario del Pd: "Possiamo tornare a vincere"

Altro che 10-15 giorni, come si ipotizzava. La segreteria regionale del Pd in brevissimo tempo ha provveduto a nominare il commissario che avrà il compito di traghettare il Pd pietrasantino fino al congresso previsto tra circa un anno. La scelta del segrerario Emiliano Fossi è ricaduta su Marco Niccolai, classe ’82, originario di Pescia , attuale consigliere regionale oltre che membro della segreteria regionale dei Dem. Una scelta obbligata dopo che undici esponenti del Pd cittadino, tra segreteria e direttivo (a partire dalla segretaria Claudia Dinelli e il consigliere comunale Nicola Conti), si erano dimessi in seguito a dissapori interni che andavano avanti da tempo. Era stato il segretario versiliese Pd Riccardo Brocchini, dopo l’assemblea degli iscritti di lunedì scorso a Pietrasanta, a chiedere ai vertici regionali di procedere al commissariamento dell’Unione comunale del partito.

"Ho accolto volentieri – le prime parole di Niccolai – l’invito di Fossi a dare una mano alla ripartenza del Pd di uno splendido territorio come Pietrasanta. Provengo da un comune, Pescia, la cui Unione comunale Pd ha vissuto varie criticità alcuni anni fa, rendendo necessario un commissariamento che ha però creato le condizioni per un successivo congresso comunale, prima tappa di un cammino che ha portato a una vittoria contro tutti i pronostici alle amministrative 2023. Facendo tesoro di questa esperienza e con la speranza che a Pietrasanta possa compiersi un percorso che abbia un esito analogo, comincerò dalla prossima settimana con una fase di ascolto e confronto con gli iscritti e i nostri amministratori, per poi arrivare a un’assemblea per programmare l’attività del Pd locale nei prossimi mesi".

Con il plauso del segretario versiliese Pd Brocchini: "Sono molto contento della nomina di Marco Niccolai a commissario dell’Unione comunale Pd di Pietrasanta. Conosco Marco da tempo: con la sua serietà, esperienza e capacità politica sono sicuro che saprà intraprendere il percorso giusto per rimettere Pietrasanta nei giusti binari fino al congresso che si terrà tra un anno. La Federazione rimane a disposizione con la massima collaborazione a tutti i livelli ogni volta che Niccolai lo riterrà opportuno e necessario. La segreteria di Federazione – conclude Brocchini – ringrazia il segretario regionale Emiliano Fossi e augura buon lavoro a Marco Niccolai".

Daniele Masseglia