Madre di tre figli muore a 50 anni: "Ha lottato con coraggio e dignità"

E’ deceduta a soli 50 anni dopo aver lottato con tutte le forze che aveva una mamma di tre figli. Antonella Pagano da quando si era ammalata, si era trasferita a Viareggio. Originaria di Napoli, si era poi trasferita a Firenze dove era autista di autobus. "Era una ragazza solare – la ricorda la sorella Anna – sempre sorridente. Una donna che non si arrendeva mai. Non lo ha fatto neppure di fronte alla malattia che ha saputo affrontare con coraggio e grande dignità. Anche se sapeva come sarebbe andata a finire, non lo faceva pesare agli altri. Anzi ha voluto lavorare fino a che ha potuto". La famiglia, con i suoi tre splendidi figli (due ragazze di 21 e 15 anni e un ragazzo di 19) era tutto per lei. la luce dei suoi occhi. Amava la cucina e in modo particolare le piaceva preparare dolci, tanto che aveva acquistato anche diversi strumenti e macchinarli per farli.

L’ultimo saluto le verrà dato domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale della Migliarina a cura delle onoranze funebri della Piramide.