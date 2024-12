Lo Sprocco scalda i motori. Annunciati tutti i titoli

"È lo Sprocco, la nostra maschera pietrasantina...". Eravamo rimasti al 28 gennaio 2024, quando sul palco del teatro “Galeotti“ la contrada Strettoia trionfò alle canzoni dello Sprocco e Marina alle scenette della Scartocciata. Sembra ieri, eppure tra un mese sarà di nuovo “Festa della canzonetta e del teatro dialettale“, secondo atto del Carnevale 2025 dopo l’elezione della Miss Rebecca Biagi (Marina) avvenuta lo scorso settembre in Versiliana. Il simbolico rintocco del gong lo ha dato la giunta pochi giorni fa approvando i titoli di canzoni e scenette. Significa che per le dieci contrade la sfida è ufficialmente iniziata, con le date già fissate dal 30 gennaio al 2 febbraio.

Ecco quali saranno le canzoni dello “Sprocco“ in gara: Africa-Macelli con “Salta la macchina del Carnevale“ (canta Omar Paolicchi, corista Emanuela Ferrando), Antichi Feudi con “La vita è un Carneval“ (Silvia Barbieri), Brancagliana con “Noi“ (Elena Pucci), Il Tiglio-La Beca con “Sogni di cartapesta“ (Inga Luisi, coriste: Camilla Bonuccelli e Sofia Caravaggio), Collina con “A Pietrasanta si può“ (India Simi), Lanterna con “Il coriandolo dispettoso“ (Filippo Lenzoni), Marina con “All’arrembaggio Carneval“ (Marco Deri), Pollino-Traversagna con “Pietrasanta c’è“ (Martina Farnocchia, coriste Federica Franchi e Domenico Tarchi), Pontestrada con “Magia“ (Francesca Poli) e Strettoia con “Questi siamo noi“ (Rebecca Bielli e Alessandro Luisi, coristi Mirko Bugliani e Monica Galleni, introduzione recitata Lorenzo Silicani).

Queste invece sono le scenette dialettali pronte a far ridere il pubblico in sala: Africa-Macelli con “Ti presento i mii“, Antichi Feudi con “Ci sarebbe da piange ma è meglio piglialla in barzelletta“, Brancagliana con “Vengo anch’io, no tu no!“, Il Tiglio-La Beca con “Coriandoli“, Collina con “La bella di Capriglia“, Lanterna con “Le tisane dell’Adele“, Marina con “Carnevalari anonimi dipendenti“, Pollino-Traversagna con “E’ nato prima l’ovo o la gallina?“, Pontestrada con “La finestra della fortuna“ e Strettoia con “Incontri ravvicinati...di tutti i tipi!!!“ (Romana Carli, Bice Ferrari, Cinzia Maggi, Luciano Pardini, Leonardo Speroni, Tommaso Tarabella e Francesco Tomagnini).

I biglietti per assistere alla Festa della canzonetta saranno in vendita dal 20 gennaio al teatro: 10 euro per sedersi in platea (12 nel giorno della finale) e 8 per la galleria (10 per la finale).