Le novità in minoranza. Biagi sostituisce Genovesi. È Pardini la capogruppo

Movimenti attesi ieri in minoranza. Durante la seduta di consiglio che si è tenuta nel refettorio delle Frediani, il capogruppo dimissionario Giacomo Genovesi è stato infatti sostituito dall’ex assessore delle giunte Neri e Tarabella, Riccardo Biagi, mentre a guidare Creare Futuro sarà Clarissa Pardini. "Sono emozionato di tornare dopo tre anni nella sala del consiglio – ha detto Biagi che ha voluto ricordare i tre amici scomparsi Walter Bacci, Pietro Giannini e Paolo Costa – e in questo periodo ho continuato a fare politica da iscritto del Pd e attualmente responsabile organizzativo del circolo di Seravezza. Far politica a tutti i livelli è una delle esperienze più belle e da stasera comincerò a stare nelle file della minoranza. ll nostro sarà un ruolo di controllo, vigilanza e pungolo all’attuale amministrazione ma sempre con rispetto, educazione e costruttiva opposizione, pronti a sostenere e condividere gli atti presentati ma anche fedeli e puntuali nel contestare scelte non condivisibili a nostro giudizio. Ho svolto 10 anni il ruolo in maggioranza: nei primi cinque anni come assessore a cultura nella giunta Neri e per altri cinque come presidente del consiglio nell’amministrazione Tarabella e ho voluto interpretare questo ruolo da figura super partes e istituzionale, distaccandomi dalla mia appartenenza. Sicuramente – ha anticipato Biagi – buona parte delle mie attenzioni di consigliere comunale sarà rivolta al miglioramento dei servizi a vantaggio delle fasce più deboli e spero presto che il Comune si doti di una sala consiliare effettiva e appropriata, visto l’importanza non solo simbolica del luogo. Dobbiamo recuperare la partecipazione alla cosa pubblica e la disaffezione la voto è segnale pericoloso per la democrazia come la mancanza confronto pubblico".

Il circolo Pd ha intanto espresso il proprio dispiacere per le dimissioni del capogruppo Giacomo Genovesi per la necessità di dedicare più tempo ed energie alla propria famiglia, che recentemente è stata colpita da un gravissimo lutto. "Alle sue più che nobili ragioni si aggiunge, nelle riflessioni di Giacomo – sottolinea il partito – la preoccupazione di non potere dedicare le necessarie energie e attenzioni all’attività amministrativa a cui ha dato tantissimo in questi otto anni passati da fare l’assessore al ruolo di consigliere di opposizione e capo gruppo consiliare. Giacomo ha ribadito alla sua coalizione la volontà di continuare ad aiutare il gruppo consiliare nell’esame e nella valutazione dei documenti amministrativi, nella preparazione dei consigli e delle commissioni consiliari e nella divulgazione delle notizie relative alle azioni e alle scelte fatte dal gruppo consiliare e dal Pd di Seravezza nell’ottica di una possibile riconquista del guida del Comune".

Francesca Navari