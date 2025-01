Le eccellenze del 2024 sfilano in passarella

Torna per il quarto anno il Premio Sport Città di Viareggio: 8 categorie per altrettanti vincitori, 3 premi speciali e la consegna del premio Satira nello Sport a Cristiano Militello. L’appuntamento è per stasera alle 18,30, all’auditorium Caruso di Torre del Lago. Presenta la serata il giornalista Federico Conti. "Il Premio Sport Città di Viareggio è rinato per volontà dell’amministrazione comunale nel 2021 – commenta l’assessore allo Sport Rodolfo Salemi -: con un regolamento innovativo che, fin dalla prima edizione, ha posto al centro le associazioni sportive del territorio".

Sono state infatti le 101 associazioni iscritte alla Consulta dello Sport di Viareggio ad aver scelto le otto candidature per ciascuna categoria e sono sempre loro che in queste ore stanno votando per l’individuazione dei vincitori di ciascun premio che verranno rivelati soltanto nel corso della cerimonia di premiazione. "Un esercizio democratico che aumenta il valore sportivo e morale del premio per chi lo riceve – continua Salemi - essendo di fatto un attestato di stima conferito direttamente dai propri colleghi". "Il ringraziamento di tutta l’Amministrazione va a quanti ogni giorno si impegnano per far crescere giovani sportivi e portarli ai livelli di eccellenza di cui Viareggio da sempre può andare fiera – conclude Salemi -: da parte nostra l’impegno è quello di continuare a lavorare ogni giorno per la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi presenti in città, primo su tutti lo stadio dei Pini che contiamo di rivedere aperto per la prossima primavera".

Di seguito le categorie ed i vari candidati (nome, sport e motivazione):