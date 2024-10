Iniziati i lavori di riqualificazione delle fontane del Pontile

Sono iniziati ieri mattina i lavori di straordinaria manutenzione delle fontane (nella foto) di piazza Navari a Forte dei Marmi. Il cantiere è stato aperto e l’intervento prevede la sistemazione del locale tecnico a servizio delle fontane che sarà completamente risanato e impermeabilizzato nella copertura e al suo interno saranno rinnovati impianti e apparecchiature, installati nuovi collettori ed erogatori e realizzato un nuovo quadro elettrico.

Dal 14 ottobre gli interventi riguarderanno anche le due vasche, oggetto di una completa manutenzione che vedrà in primo luogo, l’eliminazione delle parti semi distaccate e ammalorate, per poi dopo la ripulitura, l’impermeabilizzazione e l’incollaggio e stuccatura del nuovo mosaico.

In occasione di questi interventi straordinari le vasche che introducono la passeggiata al Pontile saranno anche dotate di un impianto che crei dei giochi di acqua e di luce, strumentazione che potrà essere utilizzata anche in occasioni speciali in quanto munita di potenzialità scenografiche di luci colorate.