Il Rotary a sostegno degli artigiani Premiato il biscottificio “Fortini“ "Unisce tradizione e innovazione"

Tradizione e innovazione. Due caratteristiche che hanno consentito al biscottificio “Fortini“ di ricevere il 41° “Premio dell’artigiano“ promosso dal Rotary club Viareggio Versilia e assegnato alle eccellenze dell’artigianato versiliese. "Quest’anno – spiega il presidente del Rotary Bruno Ulisse Viviani –la commissione, presieduta dal nostro socio Carlo Bigongiari, ha individuato il biscottificio ’Fortini’ di via Sipe. La famiglia Francalancia, che ha rilevato l’azienda nel 2008, ha saputo mantenere e incrementare la produzione di un prodotto dolciario, nato in una gastronomia di Forte dei Marmi negli anni ’90, coniugando la tradizione ricevuta dalla precedente gestione con le esigenze e le innovazioni più moderne, senza cambiare l’antica ricetta. Una piccola azienda a carattere familiare con un importante indotto che ricade prevalentemente sul nostro territorio". Il premio è stato conferito a Giovanni Francalancia e ai figli Riccardo e Silvia, entrati in società da alcuni anni. "È stato un salto nel buio – confessa Riccardo – essendo io enologo e Silvia consulente del lavoro. Ma l’entusiasmo di nostro padre ci ha contagiato. Ancora oggi, come dal 2001, produciamo la pasta frolla con un’impastatrice ’a braccia tuffanti’, che massaggia l’impasto senza stressarlo. Poi lo arrotoliamo a mano e dopo la cottura impacchettiamo i biscotti uno ad uno. Il premio è un riconoscimento alla lungimiranza di nostro padre". Una soddisfazione condivisa dalle altre due persone che completano lo staff, ossia la storica pasticcera Angela e Martina che si occupa del confezionamento. Di recente l’azienda produce anche panettoni e colombe per le festività".