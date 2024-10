Il mondo dell’arte è in lutto. Si è spento Giulio Simonetti

Se n’è andato, all’età di 75 anni, Giulio Simonetti, viareggino, mercante d’arte conosciutissimo e molto stimato. Era figlio di Norge Simonetti e aveva ereditato dal padre la passione per l’arte, il talento dello scopritore, insomma il mestiere. Nell’ambiente era noto per il suo occhio clinico, capace di riconoscere la qualità e il livello delle opere d’arte e darne un’attenta valutazione. In particolare si era occupato di Viani, Moses Levy, Marcucci, Luporini, Ferroni. Conosceva bene anche i collezionisti, per cui a lui si rivolgevano i curatori delle mostre, che avevano bisogno di opere in possesso di privati. Era anche capace di trovare pubblicazioni rare e importanti. Malato da tempo, è stato esposto nei locali della Croce Verde. Lascia il fratello Luca e i figli Alberto, Lorenzo ed Elisa.

C.S.