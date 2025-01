Il Festival di Burlamacco. La prevendita dei biglietti

Passata la Befana come ogni anno inizia la prevendita dei biglietti per il Festival di Burlamacco, in programma nelle due serate di venerdì 31 gnnaio e sabato 1 febbraio alle 21.15 al teatro Jenco. I biglietti, posto numerato (12 euro il venerdì, 15 il sabato), saranno disponibili da domenica, primo giorno di prevendita, nell’unico unico punto vendita ufficiale: dalle 15 alle 18 al Fienile in via Del Pastore 1 al Varignano. Per venire incontro alla grande richiesta di partecipazione del pubblico, anche quest’anno dati i limitati posti a sedere, è stato fissato per la serata finale di sabato 1 febbraio, un tetto massimo di vendita di 4 biglietti a persona (compreso l’acquirente del biglietto).

Come ogni anno, il Festival di Burlamacco e le iniziative collaterali del movimento, andranno a finanziare il progetto di beneficenza 2025 dei Carnevalari che verrà presentato nelle prossime settimane.