Giuseppe Lippi. Le opere inedite a Villa Paolina

VIAREGGIODA oggi, con inagurazione alle 17, le sale di Villa Paolina ospitano la mostra delle opere di Giuseppe Lippi dal titolo "Quando il nero diventa colore". Un’ampia retrospettiva del pittore viareggino scomparso nel 2021 che soprenderà gli appassionati dell’artista, perché Giuseppe Lippi conosciuto per la sua passione per il nero, colore che prediligeva e che lo ha reso famoso e apprezzato nel suo stile astratto, ha dipinto anche opere colorate (nella foto) e non solo astratte, ma figurative che per la prima volta sono in esposizione nello splendido scenario di Villa Paolina.

E così il percorso che i visitatori potranno ammirare è un percorso artistico inedito: una ventina di quadri di Giuseppe Lippi divisi per sala. Si inizia con la prima sala dove sono state collocate le opere “in nero“ per arrivare nella seconda sala dove grazie all’allestimento di Jacopo Alleggrucci c’è la "sorpresa" artistica: quadri colorati e figurativi.La mostra va avanti fino a domenica 3 maggio. GiuseppeGiuseppe Lippi, che aveva frequentato la facoltà di architettura a Firenze, gestiva una rinomata rosticceria e polleria in via Don Bosco, nel quartiere Marco Polo di Viareggio, dove si faceva apprezzare per il suo carattere gioviale e ironico, sempre aperto al dialogo e al sorriso. E del resto la sua arte, con la lettera maiuscola, è un percorso nel quale trasforma i suoi dipinti in un diario per immagini

Maria Nudi