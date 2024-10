Forum della formazione. Domani via ai lavori

Ultimi preparativi per il Forum Internazionale della Formazione, domani e domenica, che anche per questa sua 7ª edizione ha fatto registrare il tutto esaurito per i seminari e i laboratori. La novità è rappresentata dal fatto che chi è inserito in lista d’attesa per gli eventi in programma al teatro dell’Olivo potrà seguire l’intera manifestazione in diretta al cinema Borsalino.

Ricco e variegato il programma. Attesi, tra gli altri, la psicologa Roberta Milanese, che nel seminario di apertura domani mattina si soffermerà sul tema del come "si può gestire la rabbia", titolo del suo intervento. "Tra tutte le emozioni, la rabbia è di sicuro quella ha più potere di farci perdere la ragione – spiega –: può farci dire cose scomode o indurre reazioni dannose per noi e per gli altri. Per questo è da sempre considerata un’emozione pericolosa, da evitare a tutti i costi. In realtà, la rabbia è l’emozione più ‘energizzante’ che esiste: può darci la forza di reagire di fronte a una minaccia o a un’ingiustizia, può essere la forza propulsiva di un cambiamento, può aiutarci a chiarire meglio quali sono i nostri bisogni e desideri". Una risorsa importante, dunque, purché gestita a dovere.

L’evento, organizzato dalla società di formazione Teseo assieme al Comune e con la direzione scientifica del professor Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze, vedrà la partecipazione di numerosi relatori di altissimo livello. Tra questi Umberto Galimberti e Massimo Recalcati, Stefania Amadio, Rossana Casale, Padre Bernardo Gianni, Luca Mercalli, Jeffrey Schnapp. La domenica, come da tradizione per il Forum, sarà giornata dedicata ai laboratori, sia per adulti che per bambini.