Fantasia al potere. Fiabe ed emozioni da raccontare

PIETRASANTA

È appena uscito sulle piattaforme bookstore nazionali e in tutti i cataloghi delle librerie italiane "L’ostello dei versi" di Daniele Bertoni, YouCanPrint edizioni, scritti, poesie a altro, che l’autore (in foto) ha già in mente il prossimo progetto letterario: scrivere un libro di fiabe per bambini. Daniele Bertoni, poeta e scrittore per passione, è un profumiere e un truccatore nella Perla della Versilia. Daniele Bertoni anticipa alla Nazione il nuovo progetto al quale sta lavorando. "Sto lavorando alla realizzazione di un libro di favole per bambini – racconta –; ho trovato già alcuni favole che ho scritto nel corso degli anni, una trentina di fiabe che saranno il il mio prossimo libro".

A quale pubblico di lettori si rivolge questa nuova avventura letteraria?

"Ai bambini dai 6 ai dodici anni e alle famiglie e anche ai lettori che indipendentemente dall’età sono appassionati di favole".

Sono favole autobiografiche?

"Sono fiabe che ho scritto nel corso degli anni partendo dal 2000 e che ho scritto per me. Una risale al 2008 ed è dedicata a mio figlio si intitola la Famiglia dei Coniglietti; una altra si intitola “Il Cellulare di nonna Maria“. Le ho ritrovate e mi è venuto in mente di scrivere un libro per bambini, per me si tratta di una pubblicazione diversa rispetto alle altre che ho pubblicato nel corso degli anni. Il progetto è appena all’inizio e ci sto lavorando".

Daniele Bertoni truccatore e profumiere di professione con le sue favole “truccherà“ la fantasia dei più piccoli.

Maria Nudi