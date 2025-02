E’ in pensione il dottor. Bertellotti

Da ieri è in pensione il medico di famiglia Maurizio Bertellotti, punto di riferimento per le famiglie del territorio di Stazzema per ben 40 anni. Per fortuna, il territorio comunale non rimarrà in deficit: uno dei neo medici, ufficialmente in carico dal 3 marzo, il dottor Simone Guidi, ha infatti ha scelto di fare ambulatorio a Pontestazzemese, rimanendo così vicino alle frazioni della montagna. "Ringraziamo il dottor Bertellotti – commenta il vicesindaco Alessandro Pelagatti – per il servizio che ha reso alla comunità e anche per l’impegno culturale in cui si è speso in questi anni promuovendo la figura del pittore stazzemese Filadelfo Simi". I pazienti di Bertellotti potranno recarsi ai Cup della Versilia, come quello alla Croce Bianca di Querceta, per fare il cambio medico, o utilizzare l’applicazione o il sito della Asl.