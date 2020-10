Forte dei Marmi (Lucca), 30 ottobre 2020 – La lunga attesa è finita e Paolo Brosio questa sera, venerdì 30 ottobre, entra nella casa del Grande Fratello Vip. E' stato prescelto per far parte del cast dal settembre scorso ma all’immediata vigilia dell'ingresso accusò i sintomi di una forma leggera di covid 19 che lo hanno costretto alla quarantena. Tutti i tamponi sono negativi, Brosio è perfettamente guarito e pronto a far parte del seguitissimo reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che lo ha fortissimamente voluto in questa nuova avventura televisiva.

“L’incubo è finito e torno a fare la televisione che è un po’ la mia vita” ha commentato Paolo mentre faceva le valige prima di entrate nella casa più spiata d’Italia dove, dopo oltre un mese di programma, si sono già delineati tanti scenari, in alcuni casi anche polemici. Che per Paolo Brosio queste ultime settimane siano state difficili lo dimostrano le cifre. Dal 15 settembre giorno in cui è arrivato a Roma per far parte del programma si è sottoposto a 43 tamponi, 23 esami del sangue, 2 emogas e una tac. Nell’immediata vigilia del suo ingresso non si sentiva bene. Sintomi leggeri come spossatezza, un po’ di tosse e nessuna linea di febbre. Ma per motivo precauzionale, vista la positività ad alcuni tamponi, ci sono stati il ricovero nel Centro Covid di Casalpalocco vicino ad Ostia e poi il periodo di riabilitazione al Grand Hotel Villa Mercede a Velletri dove ha recuperato in pieno e ora si sente pronto ad affrontare una situazione che per lui è nuova ma fino ad un certo punto. Due anni fa infatti Brosio è stato protagonista dell’Isola dei famosi, in circostanze decisamente più estreme, ma che gli hanno fatto capire cosa succede in un reality show.

In questo momento di grande soddisfazione dopo essere uscito dal tunnel Paolo Brosio vuol ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini. Gli staff sanitari che lo hanno seguito a partire da quello del San Camillo Hospital di Forte dei Marmi diretto dal professor Pier Paolo Vescovi, quello del Centro Covid di Casalpalocco e anche tutto lo staff organizzativo e gestionale del Grand Hotel Villa Mercede.

La presenza di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip è importante dopo che in queste settimane sia nel programma che nelle reti Mediaset è stato proposto l’SMS solidale 45527 per la raccolta fondi a favore della costruzione dell’Ospedale della pace per i pazienti di tutte le etnie a Medjugorje, nei luoghi delle apparizioni mariane tanto cari a Brosio che proprio in Bosnia Erzegovina ha maturato la sua conversione verso la Fede. E anche nel corso del programma di Canale 5 l’importanza di questo progetto sarà più volte ribadita dallo stesso Paolo. A fare il tifo per il suo Paolo dalla casa di Forte dei Marmi ci sarà mamma Anna Brosio che sin dall’inizio non si perde una puntata in Tv del Grande fratello vip.