Come in Stranger Things. Si apre voragine nell’asfalto della strada

È comparsa nella mattinata di ieri, come un passaggio, un varco, per il “sottosopra“ viareggino, per citare una delle serie più in voga degli ultimi anni. Una voragine nella strada e nell’asfalto di via Coppino, che più che una porta per un universo parallelo e fantasico come quello di Stranger Things, ha rischiato di essere una porta aperta all’impedimento del transito di una delle vie più trafficate della città, e al pericolo per le macchine e i veicoli che, per quella strada, passano. È, infatti, prontamente intervenuta la polizia locale, allestendo transenne intorno alla voragine, per cercare di prevenire incidenti e spiacevoli episodi.