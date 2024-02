Camaiore Mercati e mercatini. In città monta la protesta

“Riportiamo fiere e mercati lungo le vie centrali”: appello di minoranza e cittadini per rivedere il piano degli eventi commerciali nel centro storico. Le piazze non bastano, o perlomeno non basta la Porta Nuova e parte di quelle sulla via Di Mezzo: per la sicurezza non si possono più predisporre i banchi lungo la strada principale. Camaiore ha un centro storico piccolo: dal tempo del Covid il mercato settimanale è stato tolto da via Vittorio Emanuele e trasferito prima su viale Oberdan, poi allo stadio, poi di nuovo in via Oberdan e infine per lo più in piazza XXIX Maggio. “A Pietrasanta mettono i banchi nella via centrale – afferma Simone Frugoni, Fdi – Il 24 febbraio arriva Camaiore Antiqua, mercato dell’antiquariato in piazza XXIX Maggio. Non si può ampliare? Non si può coinvolgere tutto il centro rispettando le norme di sicurezza?”.

I.P.