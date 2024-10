“Brivido nel cuore“. L’evento benefico

Un “Brivido nel cuore“, quello che attraverserà, dalle 16, via Mazzini con il suggestivo allestimento del giardino infestato da mostri meccanici a fare da cornice, il 1 novembre, sulla scia delle festività di Halloween, che porteranno tra le strade di Forte dei Marmi, non soltanto il brivido, appunto, della festività fatta di maschere e giochi, ma anche un pensiero solidale e benefico a chi, molte volte, quei giochi e quelle festività, le vive in ospedale. Sarà infatti una sfilata, e un evento, con una raccolta di beneficienza organizzata a favore dell’associazione Ridolina, con i clown dell’ospedale oncoematologia pediatrica del Santa Chiara di Pisa.