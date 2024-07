Aggredì scrittore alla “Mondadori“. Foglio di via per 3 anni dalla questura

Foglio di via per tre anni dal territorio comunale di Pietrasanta per l’uomo che aveva aggredito uno scrittore al “Mondadori bookstore“, in piazza Statuto, colpendolo sul viso con un libro. Così ha deciso il questore di Lucca Edgardo Giobbi nei confronti di G.L.M, classe ’65, di origini piemontesi, già noto agli inquirenti per resistenza a pubblico ufficiale, reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia. L’episodio risale a giovedì scorso, quando intorno alle 22 l’uomo aveva chiesto l’elemosina a uno scrittore impegnato nel firmacopie e nella promozione dei suoi romanzi all’esterno della libreria. Ma al suo diniego gli aveva scagliato un libro colpendolo sul labbro inferiore. Sul posto era intervenuta la polizia del commissariato di Forte dedi Marmi, con l’uomo successivamente indagato a piede libero per accatonaggio molesto. Ritenendo si tratti di una persona "pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica", il questore ha emesso il foglio di via nei suoi confronti. Atto che è stato recapitato al Progetto comunità aperta (Pca) di via Stagi, dove l’uomo dormiva. Ma il Comitato di cittadini volontari che si occupano di marginalità, appoggiati dal Pca, si mobilita: "Spesso queste persone hanno problemi familiari e di alcolismo. Non si risolvono con la repressione né obbligandolo a cambiare comune nonostante sia residente a Pietrasanta in via Tibet, come senza fissa dimora. Abbiamo dato mandato all’avvocato Gabriele Dalle Luche per impugnare il provvedimento del questore".

d.m.