Concerti live sul palco di Villa Bertelli

Forte dei Marmi, 11 giugno 2024 – Torna il live sul prestigioso palco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi nella splendida area verde: dal 2 al 22 agosto saranno 12 le serate tra musica e spettacolo con i nomi di alcuni tra gli artisti più amati dal grande pubblico.

La rassegna, alla sua undicesima edizione, nasce con l’intento di promuovere il territorio attraverso una variegata offerta culturale e di intrattenimento che negli anni ha incontrato con successo il gradimento del grande pubblico e del flusso turistico.

Organizzato da LEG Live Emotion Group con Fondazione Villa Bertelli, il festival propone cartellone ricco di spettacoli di grande richiamo artistico e adatti ad un pubblico di varie fasce di età, collocando l’evento tra le manifestazioni estive pi attese in Italia per l’estate 2024.

Sul palco di Villa Bertelli Live saranno protagonisti il 2 agosto Annalisa, il 3 agosto Emma, il 4 agosto Alfa, il 7 agosto i Pooh, l’8 agosto Fabrizio Moro, il 9 agosto Panariello Vs Masini, il 12 agosto Umberto Tozzi, il 13 agosto Antonello Venditti, il 14 agosto Mahmood, il 17 agosto Achille Lauro, il 20 agosto Cristiano De Andrè, il 22 agosto Gigi D’Alessio.

«Ancora una volta Villa Bertelli, grazie a LEG Live Emotion Group, nell’estate che sta arrivando, sarà un seguitissimo palcoscenico dedicato alla grande musica» dichiara il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci e prosegue «Un cartellone avvincente, capace di attirare giovani e meno giovani, attende il pubblico nel mese di agosto. Ringrazio Sandro Giacomelli , Tania Ferri ed Elisabetta de Luca per la preziosa collaborazione e tutto lo staff che sarà impegnato in questa grande kermesse. Siamo felici di accogliere quanti vorranno trascorrere con noi parte delle loro vacanze e anche chi troverà qui un momento di svago nella sua estate di lavoro»

«Siamo particolarmente affezionati a Villa Bertelli e a questo Festival – chiosano Giacomelli, Ferri e De Luca della LEG che ormai da tantissimi anni organizziamo con la Fondazione. E’ nata una grande sinergia tra la nostra squadra di lavoro e lo staff e la dirigenza di Villa Bertelli, una collaborazione che e’ parte fondamentale per la riuscita ed il successo di un evento di grande portata come ormai e’ diventato Villa Bertelli Live. Con il presidente Tucci condividiamo l’intento di offrire ai cittadini e ai turisti spettacoli di qualità per un festival che negli anni si è posizionato tra i più attesi a livello nazionale. Un successo condiviso con Villa Bertelli, un risultato di squadra. Ci auguriamo che anche questa edizione 2024 possa essere di gradimento e motivo di svago ed emozioni per tutti».

Prevendite su ticketone e presso la biglietteria di Villa Bertelli

Info su legsrl.net e Villa Bertelli.it o al 3924308616

Sulle date di Emma e Alfa aperti anche i circuiti Ticketmaster e Ticketsms