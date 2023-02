Trestina, la grinta di mister Farsi "Società forte e gruppo motivato"

TRESTINA - La cura Farsi dà i suoi effetti. Due partite, sei punti per il Trestina, dopo l’arrivo del nuovo tecnico. Due vittorie che valgono doppio perché arrivate contro due rivali dirette come Orvietana e Terranuova Traiana, staccate in classifica dopo l’uno-due vincente. Sei punti che hanno fatto risalire i bianconeri al quartultimo posto del girone E di serie D con 4 lunghezze di vantaggio sulla penultima piazza. "Non abbiamo ancora fatto nulla" sottolinea subito Farsi che plaude però il gruppo e la società. "Io credo di aver fatto poco finora. Ho avuto la fortuna di trovare una società forte e con le idee chiare e un gruppo fatto di giocatori veri e gente che tiene a questa maglia". Sarà poi una coincidenza ma le due vittorie sono arrivare con il rientro di Cenerini in difesa. Per il difensore poi anche la gioia del gol del vantaggio nella trasferta di domenica in casa del Terranuova, con la seconda rete messa a segno da capitan Gramaccia. "Parliamo -continua il tecnico – di due giocatori che sono l’anima di questa squadra. Un gruppo e una società come questa non possono non giocare in D. Lo sappiamo tutti e remiamo tutti dalla stessa parte". E domenica, al Casini, arriva il Flaminia di Federico Nofri. "Un amico prima che il miglior allenatore che ci sia, a mio giudizio, in queste categorie. Stanno attraversando un periodo difficile e questo rende il nostro impegno ancora più complicato. Noi però sappiamo bene che dobbiamo necessariamente continuare a fare punti. Ci attendono nove finali e sono sicuro che le giocheremo tutte al massimo come abbiamo fatto in queste due gare".

Nicola Agostini