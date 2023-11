Settore giovanile. La Primavera oggi aspetta il Crotone. Tutto il programma

Sarà un weekend ricco di impegni per le formazioni giovanili del Perugia. La Primavera di Formisano è reduce da quattro vittorie consecutive e vuole continuare la sua marcia importante nelle zone alte della classifica. Il match Perugia-Crotone, (valido per l’ottava giornata di campionato) si disputa oggi alle 11,30 al centro sportivo "Paolo Rossi".

La formazione Under 17 invece sarà impegnata in trasferta: Casertana-Perugia (ottava giornata) si gioca domani alle 15,45 al centro sportivo "Papa" di Caserta.

In viaggio anche l’Under 16 che ha iniziato la stagione con una marcia trionfale che gli vale il primo posto in classifica: Vis Pesaro-Perugia (settima giornata) si gioca domani alle 15 al centro sportivo "Bonelli" di Pesaro. L’obiettivo è quello di restare saldi in cima alla graduatoria.

Trasferta a Caserta anche per l’Under 15: Casertana-Perugia (ottava giornata), si disputa domani alle 13,30 al "Papa" di Caserta.

L’Under 14 gioca in casa con il Monterosi (quarta giornata) oggi alle 17,15 al centro sportivo "Paolo Rossi". L’Under13 invece è di scena con la Roma (quarta giornata), oggi alle 15 al Cpo Acqua Acetosa "Giulio Onesti" di Roma.

Le ragazze biancorosse giocano invece domani: Perugia-Riccione Calcio Femminile (decima giornata) è in programma alle 14,30 al centro sportivo "Paolo Rossi".