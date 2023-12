Serie C. Gubbio, c’è l’esame Pontedera. Braglia: "Pronti a farci valere»

Il Gubbio vuole lasciarsi alle spalle il momento di difficoltà che sta attraversando, ma per farlo serve superare l’esame Pontedera. Un vero e proprio scontro diretto per le parti alte della classifica, così presentato in conferenza stampa da mister Braglia: "Noi dobbiamo fare la nostra partita, siamo tranquilli e stiamo anche lavorando abbastanza bene. In campo ci saremo anche noi e ci faremo valere: anche se loro saranno sicuramente arrabbiati dopo la sconfitta con il Pescara, dobbiamo stare attenti. Sarebbe ora di darci qualche risposta, soprattutto in attacco, perché facciamo fatica a fare gol: inutile fare una prestazione senza riuscire a finalizzare". Spazio poi alle considerazioni di formazione: "Purtroppo non sono tutti a disposizione, ma per fare una partita importante siamo sufficienti. Noi dobbiamo fare le cose con quello che abbiamo e vedere alla fine". Sotto la lente il nuovo ruolo assegnato a Di Massimo, un "centrocampista con libertà di agire": "Io credo – commenta Braglia – che quello sia il ruolo giusto per Di Massimo, ne abbiamo anche parlato in settimana. È un giocatore che deve stare all’interno del gioco, se lo isoliamo può avere più difficoltà mentre in questa maniera può determinare molto di più".

(3-5-2): Vettorel; Portanova, Signorini, Mercadante; Corsinelli, Mercati, Rosaia, Di Massimo, Dimarco; Spina, Udoh.