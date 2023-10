Rugby serie B. Gubbio batte pure Livorno

Il Rugby Gubbio fa “en plein”: vince l’U16, l’U18 e la prima Squadra che batte 13-10 i Lions Amaranto Livorno. I ragazzi di coach Joe McDonnell dovevano riscattarsi dopo il ko contro il Siena e così è stato. In casa i lupi del Rugby Gubbio battono 13-10 i Lions Amaranto Livorno. Il Rugby Gubbio parte subito in attacco, un attacco che dura quasi mezz’ora e mette sul gabellino 6 punti grazie a 2 calci di punizione trasformati da Riccardo Tomassoli. I Lions Amaranto entrano solo 2 volte nella metà campo dei Lupi ma riescono a raccogliere punti e il primo tempo finisce con i Lions in vantaggio di 4 punti, 6-10. Nel secondo tempo il Rugby Gubbio trova la meta decisiva con Federico Sonini. Trasformazione a segno con Fausto Delli Carpini.