Recuperi. La Lucchese spedisce la Juve nel tunnel

Si sono giocati i recuperi delle partita del girone B. Martedì la cinquina del Pescara al Pontedera che ha permesso agli abruzzesi di ottenere la seconda vittoria consecutiva e di portarsi a quota 27 punti, a -2 dal Perugia. Nel pomeriggio di ieri sono state disputate altre due sfide.

La sfida Lucchese e Juventus Next Gen valida per il recupero dell’ottava giornata del girone B di Serie C è stata vinta dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete su punizione di Rizzo Pinna al 90′. Lucchese che sale così a 20 punti. Bianconeri che restano invece a 14 punti. La gara tra Olbia e Rimini si è conclusa, invece, 0-0. La classifica: Cesena 39 punti; Torres 37; Perugia 29; Carrarese 28; Pescara 27; Pineto 25; Pontedera, Recatanese 23; Gubbio 21; Ancona, Lucchese, Rimini 20; Arezzo 19; Virtus Entella, Olbia 17; Vis Pesaro 16; Juve NG, Spal 14; Sestri Levante 13; Fermana 8. Juve NG, Virtus Entella una gara in meno.