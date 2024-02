Perugia, Kouan tra scuse e rinnovo. Futuro sempre più lontano dal Grifo

Christian Kouan finisce al centro dell’attenzione. È stato al centro delle attenzioni del Perugia che lo ha corteggiato e gli ha messo sul piatto due proposte di rinnovo, oggi invece finisce dietro la lavagna per la sconfitta con il Sestri Levante e della frenata biancorossa. C’è da dire che il Perugia in dieci poteva fare di più, così come il che il centrocampista ivoriano ha chiesto scusa, ma resta il fatto che la Torres è in forte crisi e i biancorossi hanno sprecato la grande chance di accorciare ancora le distanze. La gara, ampiamente in controllo con il Sestri Levante, è stata guastata dal rosso ingiustificabile di Kouan.

"Mi prendo la colpa ma l’arbitro ha fatto la sua parte – ha spiegato nel dopo gara ai microfoni di Umbria Tv – . Nel calcio però bisogna essere furbi, chiedo scusa. Resettiamo e ripartiamo. Abbiamo fatto 7 ore di viaggio, c’era anche la stanchezza. Hanno scelto Vercelli perché sapevano che dovevamo viaggiare di più. Ma non è una scusa. Se però non mi facevo buttare fuori la partita sarebbe stata un’altra. Chiedo scusa ai tifosi che dovranno fare un viaggio di ritorno difficile". Già poi l’attenzione si sposta sul rinnovo del contratto: il giocatore è in scadenza, potrebbe già firmare con un’altra società, la sensazione è che non sarà il Perugia, al di là delle parole di circostanza. "Il mio procuratore e la società ci stanno lavorando, vediamo cosa viene fuori. A Perugia ho tutto, la mia ragazza, mio figlio. Ormai sono diventato un perugino!. Ho la testa solo al Perugia, fin quando sono qui darò tutto per questa maglia". Ma Kouan ha ignorato le due proposte che sono arrivate dal Perugia in questi mesi, ha preferito, sicuramente consigliato dal suo entourage, restare svincolato per potersi "offrire" a zero euro. Il Grifo non sembra intenzionato a pressare ancora. Anzi.