Le scelte. Santoro è rimasto a casa. Torrasi si prepara

Ultima seduta a Pian di Massiano, ieri mattina, e poi la partenza per Alessandria. Francesco Baldini ha convocato 23 giocatori, Santoro alla fine è rimasto a casa perché alle prese con l’influenza. Nessun problema, invece, per Lisi e Iannoni che in settimana hanno fatto i conti con qualche acciacco ma sono partiti. Ci sarà da capire, però, se Baldini li proporrà dall’inizio, magari aspetterà giovedì, nel turno infrasettimanale, per schierarli dal primo minuto. In difesa, davanti a Furlan, dovrebbero trovare spazio Mezzoni e Cancellieri sulle fasce con Angella e Vulikic centrali. In mezzo al campo sì a Bartolomei e Kouan, per l’ultima maglia potrebbe spuntarla, invece, Torrasi (favorito su Iannoni). Torna il tridente: con Vazquez (al centro del reparto), ci sarà Matos e per l’ultimo posto ci sono tre calciatori Seghetti (favorito), Ricci e Lisi.