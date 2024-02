L’avversario. Brambilla: "Servirà la prestazione migliore»

Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, racconta la crescita della sua squadra, reduce da dieci risultati utili consecutivi e quindi da un notevole balzo in classifica.

"La squadra è cresciuta, migliorata, imparando a leggere bene i momenti: all’andata abbiamo perso tanti punti per inesperienza, ma ero convinto che bastasse dare fiducia a questi ragazzi per avere questi risultati, e così è in questo momento. Ho visto crescere tanto anche lo spirito di gruppo, la compattezza e la determinazione. A inizio stagione la squadra era completamente nuova, poi abbiamo trovato l’amalgama". E sul match contro la squadra di Formisano, il tecnico bianconero spiega: " Il Perugia è forte, ha idee giocatori di categoria superiore. Stiamo bene, mentalmente e fisicamente, ma per fare punti in questo stadio, con un pubblico molto caldo, servirà la nostra prestazione migliore".