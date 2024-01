L’Acea Rugby Perugia scivola anche in casa

PERUGIA - Doveva essere l’occasione per migliorare la classifica e riscattare la sconfitta di Colleferro, ma l’Acea Rugby Perugia non ha sfruttato il turno casalingo. Un vero e proprio scontro salvezza, con i campani che si sono presentati a Pian di Massiano con due punti di vantaggio, che si è concluso con la sconfitta dei biancorossi (21-28). Una partita che i ragazzi di coach Fabiani hanno iniziato bene, portandosi sul 14-0 con le mete di Fiala e Noè trasformate da Faina. Un vantaggio che è diventato un’arma a doppio taglio, con i Caruso e compagni che hanno perso serenità e fluidità di gioco. Arechi ne ha approfittato e nel finale di tempo ha centrato il pareggio con Cafasso (14-14). Il numero dieci salernitano risulta protagonista anche nella ripresa, per quello che diventa il sorpasso decisivo (14-28). Perugia ha subito il colpo e pagato sul piano nervoso con l’espulsione di Grossi. A fine gara non è passato inosservato lo sfogo di coach Fabiani che ha raccolto il gruppo in mezzo al campo.