L’Academy si tinge di rosa Un progetto per le donne

Il progetto Academy diventa... rosa. Tutti i princìpi e la metodologia rivolti fino ad oggi alle società maschili adesso verranno applicati anche alle società femminili. Sono già sei i club che hanno aderito al Football Academy Women del Perugia calcio: Asd Marzano Academy (Puglia), Asd Soccer San Pietro (Calabria), Asd Stelle Silana (Calabria), Asd Elefantino Calcio (Sicilia), Asd Arcudace Palmi Club (Calabria), Asd Academy Scandale (Calabria) e, a breve, se ne uniranno da altre regioni d’Italia. "Il movimento femminile nel calcio – spiega il vice presidente Perugia e direttore dell’Academy, Mauro Lucarini– sta crescendo in modo graduale ma la strada da percorrere è ancora lunga. Con questo progetto, rivolto in modo specifico alle donne, vogliamo contribuire alla crescita del calcio femminile valorizzando chi crede in noi".