Il Sudtirol mai sconfitto nel 2023 Dal giro di boa 5 vittorie e 3 pari

Il Sudtirol resta una favola, ma non è più una sorpresa ma una realtà. La formazione neopromossa, allenata dall’ex Bisoli, dopo il successo sul campo di Benevento, ha conquistato la quarta piazza, a tre punti dal secondo posto. Il prossimo avversario del Perugia ha un record, nel 2023 non ha mai perso: nessuna squadra, neanche il Frosinone capolista, ha un cammino immacolato nel girone di ritorno come il gruppo di Bisoli. Dal giro di boa, il Sudtirol ha conquistato cinque vittorie e tre pareggi. Un cammino che ha permesso alla squadra di Bolzano di scalare la graduatoria e puntare anche alla serie A diretta. Non solo, nel girone di ritorno il Sudtirol ha subito appena 3 gol. C’è anche da dire che, comunque, il cammino della squadra di Bisoli è migliore in trasferta rispetto allo score casalingo.

Soprattutto, nessuna squadra in casa ha pareggiato più del team di Bisoli: ben otto gare nelle quattordici complessive sono finite in parità, lo score si completa con quattro vittorie e due sconfitte, tralasciando quella di inizio campionato (il Sudtirol è partito con tre sconfitte consecutive), l’ultimo ko è arrivato nell’ultima gara del girone di andata contro il Modena. Bisoli, dopo il successo esterno di Benevento, ha preferito parlare di salvezza raggiunta. "Abbiamo 44 punti e siamo quarti in classifica. Sono strafelice della prestazione dei miei ragazzi, ora dobbiamo andare avanti. Penso che con 44 punti penso che la salvezza sia raggiunta. Oggi abbiamo messo un grosso mattone sulla salvezza. Ora pensiamo al proseguito. Questa è una favola. I miei ragazzi sono straordinari. Obiettivi? La salvezza. Non vorrei che se arrivassimo noni a Bolzano non si festeggiasse".

La curiosità. Il Sudtirol, nell’ultimo turno di campionato, si è imposto sul campo del Benevento per 2-0 con gol di Bellardinelli e Cissé. Il post partita è stato inusuale: nel settore ospiti c’era un solo tifoso che ha macinato 850 chilometri per andare e altrettanti per tornare. I giocatori biancorossi hanno notato e apprezzato il gesto di grande amore del tifoso e hanno voluto omaggiarlo festeggiando con lui: tra gli altri, Masiello e Zaro hanno voluto premiare il fedelissimo supporter regalandogli magliette e pantaloncini.