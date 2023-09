Il Grifo a Rimini per un posto al sole. I ballottaggi di Baldini alla vigilia

Pochi giorni per resettare i pro e i contro della gara con il Pontedera: domani sarà di nuovo campionato. Francesco Baldini ha in mente solo il Rimini, il campo sintetico che ospiterà i grifoni, ma anche la voglia di ripetere l’impresa di Ferrara. L’allenatore biancorosso per la gara contro la squadra dell’ex Raimondi pensa a qualche ritocco nella formazione rispetto a quella scesa in campo contro i toscani.

E chissà che non pensi a ritoccare anche l’atteggiamento tattico: il 4-2-3-1 scelto nel finale sia con il Pescara che con il Pontedera, per rimettere in piedi la situazione, ha dato i suoi frutti. Magari Baldini, prima o poi, deciderà di adottarlo dal primo minuto per rendere la sua squadra più imprevedibile. Si tratta di un piano alternativo che l’allenatore ha comunque già fatto "digerire" alla sua squadra e che potrà tornare utile sia dall’inizio che in corsa. Partendo dalla soluzione più probabile, il 4-3-3, i ballottaggi sono in tutti i reparti. In difesa probabile il ritorno di Vulikic in difesa con Angella: a Dell’Orco potrebbe essere risparmiato il sintetico. Mentre a sinistra Bozzolan potrebbe avere una chance dal primo minuto, anche perché più fresco di Cancellieri. Conferme, invece, davanti a Adamonis per Angella e Mezzoni. Il reparto che potrebbe non subire ritocchi è il centrocampo: Bartolomei avrà la maglia davanti alla difesa, magari Torrasi potrebbe avere spazio in regia a gara in corsa, Kouan e Iannoni sembrano in vantaggio per gli altri due posti. In panchina dovrebbe andare Santoro che ha smaltito i suoi acciacchi. E in attacco? Matos dovrebbe avere una maglia nel tridente, Vazquez anche, mentre per l’ultimo posto disponibile sarà ballottaggio tra Lisi (che però con il Pontedera è partito dalla panchina) e Ricci. In attesa di ritagliarsi uno spazio, magari in corsa, ci sono anche Seghetti e Cudrig. Oggi ultima seduta prima della partenza per Rimini.