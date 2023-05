Gubbio, la festa di mister Braglia: con l’Entella millesima panchina da professionista

GUBBIO – Ora tocca alla Virtus Entella. Dopo aver superato la fase del girone contro Recanatese prima e Pontedera poi, il Gubbio dovrà affrontare un’altra squadra già sfidata in campionato, con entrambe le gare terminate sullo 0-0. La qualità dei liguri – miglior terza classificata di tutta la Serie C – è indiscutibile. Osservati speciali saranno Ramirez e Zamparo, i due singoli che possono dare una svolta alla manovra offensiva dei biancocelesti, sia in fase di rifinitura che realizzativa; senza nulla togliere al resto dell’organico, che porta con sé giocatori di spessore ed esperienza, fondamentali quando la pressione e la posta in palio si alzano. I rossoblù guidati da mister Braglia (nella foto), però, hanno dimostrato di saper giocare bene e di poter infastidire qualsiasi formazione, anche in assenza del proprio miglior giocatore, Alessandro Arena, che ha purtroppo terminato la stagione dopo la frattura completa della clavicola sinistra. Insomma, sembra una frase fatta, ma la forza del Gubbio è il grande gruppo creatosi nello spogliatoio, come confermato spesso dai calciatori. Per aggiungere una motivazione in più, se mai fosse necessario, per mister Piero Braglia la gara di giovedì sarà la numero 1000 in panchina nei tornei professionistici: un traguardo importantissimo per un tecnico che ha fatto la storia di questa categoria e che vuole provare a continuare a farla, perché no, anche con il Gubbio. A dirigere Gubbio-Entella sarà Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Bonomo e Regattieri.