Gubbio, Braglia valuta la formazione nel test con la Primavera

GUBBIO – Contro la primavera rossoblù, nella consueta partitella di metà settimana, Paolo Braglia ieri si è preoccupato soprattutto di sperimentare le condizioni dei singoli in maniera da avere ulteriori elementi di valutazione sulla formazione da mandare in campo domenica ad Imola. Una trasferta difficile ed insidiosa, ma fondamentale nella rincorsa della squadra eugubina verso il recupero di una condizione, soprattutto psicologica, che le consenta di esprimersi sui livelli del girone di andata. Braglia ha ruotato tutti gli elementi a disposizione, ad eccezione di Signorini, che continua a lavorare a parte, e Morelli a riposo da qualche giorno per complicazioni di natura fisica. Tra i pali si è rivisto De Gennaro, alternatosi con Greco e Meneghetti. L’insidiosità del prossi punti in proiezione salvezza, è documentata anche dalla statistica elaborata dall’ufficio stampa della società rossoblù. Sono tredici i precedenti tra Imolese e Gubbio in terra di Romagna tra serie D, C2 e Lega Pro-serie C con un bilancio di sette vittorie dell’Imolese, tre pari e altrettante vittorie del Gubbio, oltre a un incontro non disputato nel campionato 2019-20. La gara sarà diretta da Francesco Burlando della Sezione di Genova coadiuvato da Diego Peloso di Nichelino e Paolo Tomasi di Schio, con Duccio Mancini di Pistoia quarto ufficiale. Burlando è alla sua 2^ stagione in Serie C e vanta al suo attivo 18 direzioni e quella di domenica sarà per lui decima presenza in questa stagione.