Grifo due volte avanti e sempre ripreso, con il Sestri Levante è 2-2

Perugia, 1 dicembre 2024 – Avanti nel primo tempo, raggiunto nella ripresa. Il Grifo va vicino alla seconda vittoria in campionato, che sfuma però in casa del Sestri Levante. E’ solo pareggio per i biancorossi che non sono riusciti a mantenere il vantaggio in trasferta e si sono fatti riprendere sul 2-2. Eppure dopo appena un minuto il Perugia ha sbloccato la partita con la rete di Montevago, abile ad infilarsi tra Pittino e Valentini sul lancio di Lisi. I padroni di casa sono pian piano cresciuti, impegnando prima Gemello con Clemenza e poi pareggiando (1-1) anche di pareggiare con Durmush, bravo a sfruttare il ponte di Parravicini con la difesa biancorossa colpevolmente ferma.

Nuovo vantaggio del Perugia ancora nel primo tempo, grazie alla rete di Torrasi, al termine di un’azione confusa in area ligure.

Nel secondo tempo il Perugia ha dimostrato le sue difficoltà nella nella gestione del risultato ed ha finito per farsi nuovamente rimontare. La rete del 2-2 finale è arrivata su calcio di rigore (fallo di Lisi su Podda), realizzato da Clemenza.

Il tecnico del Perugia Lamberto Zauli commenta così il pareggio: «Le partite per noi sono veramente tutte difficili – ha detto -. Siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla, poi abbiamo commesso un errore importante sull’1-1.Siamo riusciti a tornare in vantaggio e poi abbiamo provato a gestire e insieme fare il terzo gol ma non ci siamo riusciti. Il pareggio non ci soddisfa ma ci dà quel pizzico di continuità. Ora proveremo a vincere ancora in casa. Per me è stata una buona partita ma dobbiamo migliorare». Prossimo impegno per il Grifo lunedì sera alle ore 20.30 in casa contro il Campobasso.