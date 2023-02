Grifo, adesso viene il bello e il difficile

Adesso viene il bello e il difficile. Il Perugia è finalmente padrone del suo destino e già a partire dal prossimo impegno, delicatissimo, sul campo dell’Ascoli, dovrà dimostrare che l’attenzione non è calata con l’uscita dal tunnel. Tensione e concentrazione al massimo, per dare seguito al grande lavoro compiuto in queste settimane. Numeri alla mano, il bilancio del Perugia è tra i più attivi nel girone di ritorno. Nel confronto tra le prime quattro gare della stagione e il poker di sfide del ritorno, i biancorossi hanno un attivo di più sei. Il Grifo è tra le formazioni top: in vetta, oggi come allora, c’è il Frosinone di Fabio Grosso che nelle prime quattro gare dell’andata aveva raccolto 9 punti, mentre nelle prime quattro del ritorno ha portato a casa un bottino di 12. I biancorossi hanno conquistato appena un punto all’andata e sette invece nel ritorno. Differenza in attivo, anche per SudTirol (3 contro 12), Palermo (4 contro 10) e Cittadella (5 contro 8). Crollo, invece, rispetto ad un girone fa per Reggina (9 punti contro i 3 attuali), Brescia (9 contro 0), Benevento (7 contro 1), e anche per l’Ascoli (8 contro 1), prossimo avversario dei grifoni di Castori. I meriti di questa riscossa sono di tutti i giocatori a disposizione dell’allenatore. Già, perché soprattutto nelle ultime settimane, l’allenatore biancorosso ha utilizzato tutte le sue cartucce, anche i giocatori che erano rimasti indietro nelle gerarchie. Ottimo Rosi, nelle sue due gare da titolare, bravo anche Angella che da protagonista a spettatore ha saputo aspettare il suo momento, senza polemica e con grande rispetto. Il gol realizzato con il Brescia è il giusto premio, come il sorriso tornato. ‘Sia Gabriele che Aleandro sono per noi due punti di riferimento. Due persone sempre disponibili che mi hanno dato una mano fin dall’inizio. Sono contento che stanno ritrovando il campo’, ha dichiarato Casasola in tv. Ma adesso serve continuare e a Pian di Massiano ci sono buone notizie: Olivieri, infatti, ieri è tornato in campo, ha corso, e si prepara per la gara di Ascoli, anche se per lui ci sarà intanto la panchina. Nel mirino c’è il derby. Curado e Rosi hanno lavorato a parte, ma oggi sono attesi in gruppo, Castori potrà contarci.

Francesca Mencacci