Otricoli, il sindaco resta Antonio Liberati

Otricoli (Terni), 4 settembre 2021. Confermato sindaco Antonio Liberati, che con la lista Certezza e Futuro supera nettamente lo sfidante Luca Papi sostenuto dalla lista Nuova Otricoli per Luca Papi. Netto il risultato uscito dalle urne. Il sindaco uscente Liberati ha ottenuto 779 voti, pari al 72,8 per cento e che valgono 7 seggi consiliari, mentre allo sfidante Papi sono 291 voti , per 27,2 per cento che si traducono in tre seggi consiliari. Su 1.504 potenziali elettori si sono presentati ai seggi elettorali in 1.130, pari al 75,13 per cento. Le schede nulle sono state 47 e 13 le bianche.