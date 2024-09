Welfare "Dalla parte delle famiglie . Più sostegno a genitori e bambini"

Prende corpo il progetto dell’amministrazione comunale in collaborazione con enti del terzo settore e strutture sanitarie competenti per valorizzare l’attività dei consultori e potenziare gli interventi in favore delle famiglie. A darne notizia è l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Il progetto, finanziato tramite il fondo nazionale per le “Politiche della famiglia” prevede sostegno, attraverso i consultori familiari, alle famiglie in attesa di un bambino ed accompagnamento nel percorso di crescita fino ai primi tre anni di vita del medesimo con risorse per 269mila euro. "L’obiettivo di questa iniziativa – spiega l’assessora – è di mettere in campo azioni concrete in tema di natalità e sostegno alle famiglie, fornendo un supporto ai genitori, ed alle donne in particolare, con l’introduzione di spazi, all’interno dei consultori, che diventino un punto di riferimento in ambito sociale così da favorire la prevenzione ed il benessere della cittadinanza tutta. Tutto ciò nell’ottica della massima inclusione e dell’uguaglianza, con un occhio di riguardo per le categorie più fragili affinché nessuno debba più sentirsi solo”. Gli interventi che verranno realizzati nell’ambito del progetto sono molteplici. Tra le principali linee guida consulenza psicologica per prevenzione e contrasto a fenomeni di isolamento, disagio psichico e depressione post partum, ivi compreso il servizio domiciliare; informazioni e counselling su cura del bambino e alimentazione/allattamento, su ciò che accade al proprio corpo, sul selfcare e nutrizione; sostegno alle competenze genitoriali con il supporto di un educatore; figura di riferimento esperta in puericultura che offre un aiuto concreto e un sostegno emozionale ai neo-genitori; mediazione linguistico-culturale.