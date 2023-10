Vita di quartiere FilosofiAmo, Berardi riconfermato alla guida dell’associazione

Il super presidente dell’associazione di quartiere Francesco Berardi (nella foto vicino all’assessore Scoccia) è stato riconfermato alla guida di FilosofiAmo, che è un po’ la sua “creatura“, visto l’impegno e la passione che ci mette nel seguire l’attività dell’associazione da quando è stata fondata. E’ stata alta la partecipazione all’assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo: erano presenti infatti più di 150 residenti, e Berardi è stato riconfermato quasi all’unanimità. Con il vertice è stato eletto anche il Consiglio che durerà in carica per i prossimi tre anni. Si registrano tre nuovi ingressi che è giusto evidenziare: Matilde Lo Giudice (eletta anche vice Presidente), Giovanni Paoletti (imprenditore, figlio della scrittrice-contadina Rina Gatti), Mauro Calabrò. "L’associazione - precisa Berardi - conta al momento oltre 600 soci di cui circa 250 hanno rinnovato la quota nel 2023".

Ma ecco i nomi dei consiglieri eletti con le relative cariche e una nutrita rappresentanza femminile: Francesco Berardi (presidente), Matilde Lo Giudice (vice-presidente) - Stefano Bonciarelli (tesoriere), Ruggiero Dedonato (segretario), Patrizio Portigiani, Massimo Palomba, Giovanni Paoletti, Antonio Pintus, Giovanni Testi, Daniela Pala, Luisa Petrucci, Anna Maria Briganti, Mauro Calabrò, Carla Giulianelli, Lucia Festa. "Volevo sottolineare - dice Berardi - la circostanza che la prima decisione, assunta dal nuovo consiglio all’unanimità, è stata quella di nominare il consigliere uscente Isabella Maggi quale ambasciatrice dell’Associazione nelle occasioni che il consiglio direttivo o il presidente individueranno di volta in volta".