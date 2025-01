Via agli abbonamenti, l’obiettivo è superare le mille tessere

NARNI "Da gennaio riparte la campagna abbonamenti del trasporto pubblico che, come promesso, sarà scontata grazie all’estensione del bonus previsto dal Comune. Una scelta che segue quella dello scorso anno, in cui si è registrato il superamento record di quota mille tessere che, purtroppo, ha comunque tagliato fuori alcuni utenti", così l’assessore comunale alla mobilità, Luca Tramini.

Queste le tariffe annuali per i nuovi abbonamenti: 58 euro per lo scolastico urbano, 90 euro per lo scolastico extraurbano, 195 euro per l’ordinario lavorativo. "Ho voluto fortemente riconfermare tutti i bonus - continua Tramini –. Il record dei mille abbonamenti ci ha dimostrato come ormai il trasporto pubblico sia divenuto un punto di riferimento per centinaia di famiglie, pendolari e lavoratori.

Ricordiamo che, con questi provvedimenti, lo scorso anno abbiamo evitato che quasi 200.000 chilogrammi di CO2 finissero nell’atmosfera e favorito una diminuzione importante del PM10. Nel 2025 si punta a fare ancora meglio".