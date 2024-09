Velimna, gran finale. D’Orazio: "Gli etruschi ancora in mezzo a noi"

"Il territorio etrusco visto dall’alto è integrato con la natura da una parte e con la città dall’altra e questo è sorprendente. E’ come se i resti etruschi siano affiorati per dialogare in modo armonico con la città e tutti gli etruschi vivono ancora attorno a noi". E’ questo il commento di Costantino D’Orazio, direttore della GNU e dei Musei dell’Umbria, sceso dall’elicottero per l’Archeotour nell’ambito di Velimna 2024. Gran finale poi domenica con la sfilata e la presenza di Valeria Ciangottini.