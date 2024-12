Variante, lavori al Cassero: "Serve maggiore sicurezza"

Si torna a parlare della Variante del Cassero in consiglio comunale con alcune nuove problematiche emerse. Mentre prosegue il secondo stralcio dei lavori, a ridosso delle mura urbiche per la realizzazione dell’ascensore, nella parte di variante aperta al traffico ci sono i tombini sui quali sono stati apposti segnali di pericolo.

"E’ stata valutata la pericolosità dei tombini così come erano stati predisposti e quali sono le intenzioni del Comune per risolvere tale problematica in tempi adeguati, garantendo la sicurezza dei cittadini?". A puntare l’indice ancora su questa opera pubblica è il consigliere di Fi Tommaso Campagni che vuole conoscere dal sindaco "il dettaglio di tutti costi sostenuti dal Comune per la realizzazione di questa importante opera; se sono stati condotti controlli nelle fasi di progettazione, realizzazione e sperimentazione". Aperta il 7 agosto di quest’anno al traffico la variante del Cassero con la nuova strada di 450 metri, è stata segnata da un cantiere particolarmente difficile. Iniziato nel febbraio 2023, ha visto alternarsi nel tempo alcune situazioni giudicate dallo stesso assessore Carletti "fantozziane", con conseguente allungamento dei tempi per la fine lavori tra espropri mancanti, rinvenimenti di un ponte medievale e infine la presenza di un pozzetto Enel proprio sotto il punto in cui avrebbe dovuto sorgere la nuova rotatoria.

Nel consiglio comunale convocato per lunedì 9 dicembre alle ore 18 si parlerà anche del deposito dello schema di bilancio e altre interrogazioni sull’ampliamento dei parcheggi del cimitero monumentale, sul black-out della linea internet nel capoluogo del 15 e 16 ottobre scorsi; dello stato di sicurezza di via dei Platani a Riosecco e ci sarà la replica alla consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) sull’istituzione dei parcheggi gratuiti nel centro storico per le festività 2024-2025, con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali alle prese con i tanti cantieri che hanno ridotto i posti auto. Il sindaco Luca Secondi, infine, risponderà al consigliere Valerio Mancini (Lega) sulla vicenda Sogepu.