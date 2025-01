Vandali in azione ai giardini: staccionata distrutta

Ancora aree verdi pubbliche nel mirino dei vandali di turno. L’altra notte è stata nuovamente vandalizzata e distrutta la staccionata in legno dei giardini pubblici di via Marconi, intitolati a Lucio “Camacho“ Castellini. Steccato che era stato oggetto di un primo intervento di ripristino a inizio anno nuovo e nuovamente danneggiata il 9 gennaio scorso. In seguito a tale episodio il Comune aveva provveduto ad un ulteriore ripristino ma, in meno di 15 giorni un nuovo atto vandalico accaduto l’altra notte ha portato alla rottura degli elementi che compongono la staccionata.

"Vogliamo sottolineare che ogni intervento di ripristino impiega risorse pubbliche e rappresenta un costo che grava su tutta la nostra comunità, oltre a denotare inciviltà e assenza di rispetto per la propria città – viene rilevato dal Comune –. In attesa di valutare soluzioni efficaci per fare in modo che tali comportamenti non trovino più spazio nella nostra città, è nostro interesse sensibilizzare la comunità al rispetto del bene pubblico e denunciare atti vandalici di questo tipo".