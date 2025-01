"Valorizzare il ruolo dei lavoratori e supportare le famiglie umbre"

PERUGIA - L’assessore regionale alle Politiche sociali e all’Istruzione, Fabio Barcaioli, ha incontrato ieri mattina il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, e il segretario generale, Silvio Ranieri, per discutere dell’adeguamento dei contratti e degli appalti degli enti locali al nuovo contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. L’obiettivo è garantire il giusto riconoscimento salariale derivante dal contratto ai lavoratori e alle lavoratrici senza perdere di vista la necessità di coordinamento e sostenibilità da parte degli enti territoriali.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata l’istituzione di un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione - riferisce una nota dell’ente - in collaborazione con Anci Umbria, per approfondire l’impatto delle nuove disposizioni contrattuali. Il tavolo coinvolgerà tutti i 92 Comuni delle zone sociali, le stazioni appaltanti, le centrali cooperative e i sindacati, con l’intento di definire linee guida condivise. Una mappatura preliminare degli affidamenti in essere, affidata ad Anci Umbria, sarà il punto di partenza per garantire interventi mirati e sostenibili.

Altro tema centrale del confronto è stato il ruolo della scuola vista come un presidio sociale cruciale e un aiuto concreto per le famiglie.